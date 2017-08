Sønderjyske har knækket koden: Tilskuertal er rekordhøjt

Selvom Superligaen er midt i en tilskuerkrise, så er det ikke noget man mærker hos de lyseblåtklædte fra Sønderjyske.

Set over de seneste fem sæsoner er der kommet flere og flere på stadion, når Sønderjyske spiller hjemmebanekampe, og det skyldes først og fremmest forholdet mellem klubben og tilskuerne, mener adm. direktør i Sønderjyske, Klaus B. Rasmussen.

- Vi er meget i øjenhøjde med dem og lytter meget til, hvad de godt kunne tænke sig, at en afvikling af en kamp skal være både under og efter. Vi har løbende forbedret vores faciliteter med ny tribune, bedre sponsorfaciliteter, men så sandelig også fanfaciliteter, fortæller han.

Spillerne og tilskuerne er kommet tættere på hinanden og muligheden for at komme tæt på de støvleklædte helte er noget især, de unge nyder, fortæller formand for Sønderjyske Fodbold Support, Lars Moshage Møller.

- Især de helt unge vil gerne tæt på fodboldspillerne. Og vi har kæmpet en brav kamp for at få spillerne til at komme over efter kampen, og det er de blevet langt bedre til, oplever han.

Sønderjyske har fat i den lange ende, mener superligaekspert og redaktør på fodboldmediet Mediano, Peter Brüchmann.

- De er en solstrålehistorie midt i en tilskuermæssig lidt kedelig udvikling. De har arbejdet med klubben og med fansene og skabt en nærhed, der rækker langt ud over, at man kan få taget en selfie med nogle af spillerne før kampen, siger han.

I sidste sæson rundede Sønderjyske for første gang 100.000 tilskuere i løbet af en sæson.

Og tilskuersuccesen ser ud til at fortsætte i denne sæson, hvor der til de første tre hjemmebanekampe i gennemsnit har været 5.053 tilskuere per kamp. I sæsonen 2012/2013 var der i gennemsnit 3.005 tilskuere per hjemmebanekamp.