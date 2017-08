Af Jens Andersen

Det jamaicanske løbefænomen formåede ikke at sætte et sidste flot punktum for en stor karriere i 100 meter, da han i finalen ved VM i London måtte se sig besejret af amerikanerne Justin Gatlin og Christian Coleman.

Dermed bliver det ved tre VM-guldmedaljer på distancen i karrieren for Usain Bolt, hvis humør stadig var højt efter finalen, selvom det 'kun' blev til bronze.

Læs også: VIDEO Legendariske Bolt misser VM-guld i 100 meter-finale

- Selvfølgelig. Du kan høre fansene her. De giver mig en god energi. De får mig til at føle mig tilpas. Jeg vandt ikke, men jeg har det stadig godt. Det ændrer på intet i forhold til, hvad jeg ellers har opnået i min karriere. Det må jeg bare komme videre fra, siger Usain Bolt til DR Sporten.

Jamaicaneren har ikke haft den bedste sæson i år, og i de indledende løb kom han ikke alt for hurtigt ud af starthullerne. Det blev også problemet i finalen.

- Jeg vidste, at hvis jeg ikke fik min start, så ville det blive rigtig svært at komme tilbage i løbet. Det var det, der skete, siger Usain Bolt, der modsat det britiske atletikpublikum, der buhede af finalevinderen Justin Gatlin, der i 2006-2010 afsonede dopingkaratæne, kun har respekt for sin amerikanske kollega.

Læs også: Bolts banemand: Det var surrealistisk

- Jeg var ikke glad for, at han vandt, men han er stor atlet. Han kom ud og eksekverede bedre end mig.

Usain Bolt har stadig mulighed for at få en guldmedalje med hjem fra sit sidste VM, når lørdag den 12. august er en del af Jamaicas 4x100 meter-hold.