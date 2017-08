Af Jens Andersen

Det skulle have været den helt store farveltriumf i den jamaicanske legende Usain Bolts sidste 100 meter-finale ved VM i London.

I stedet stak amerikanske Justin Gatlin, der grundet en tidligere dopingdom er blevet buhet ud i London, af med sejren, mens Bolt blev henvist til bronzen.

Justin Gatlins landsmand Christian Coleman blev nummer to og tog VM-sølvet.

- Det var et surrealistisk øjeblik. Jeg har drømt om det og arbejdet hårdt for det. Så skete det endelig. Det var en sejr på den største scene, siger Justin Gatlin til DR Sporten.

Læs også: VIDEO Legendariske Bolt misser VM-guld i 100 meter-finale

Den nye verdensmester var ude af sporten fra 2006-2010 grundet en dopingdom og det engelske atletikpublikum har ikke tilgivet ham.

Gjorde det for sine støtter

Amerikaneren blev buhet ud i de indledende løb og også i finalen, hvor der ingen hyldest var til overs for Usain Bolts banemand.

- Det handler ikke om min fortid. Om den gode mod den onde. Det handler om Usain Bolt mod Justin Gaitlin. For mig handler det mere om en rivalisering. Det trives jeg med, siger Justin Gatlin, der ikke fokuserede på de mange tilråb, men i stedet brugte sin energi på at levere et topresultat for dem, der støtter ham.

Læs også: Mo Farah efter VM-guld: Jeg blev nødt til at grave dybt

- Det her var for mit land, mine tilhængere, min mor og far. Folk, der troede på mig, da jeg end ikke troede på mig selv. Jeg gjorde det for dem.

Justin Gatlin vandt i tiden 9,92 sekunder, Christian Coleman tog sølv i tiden 9,94 sekunder, mens Usain Bolt tilbagelagde de 100 meter på 9,95 sekunder.