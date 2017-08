Danske Abdi Ulad imponerer i Londons gader

Det lykkedes søndag eftermiddag for den danske løber Abdi Ulad at sikre et imponerende resultat i maratonløbet ved VM i atletik.

Abdi Ulad blev således nummer 13 i tiden 2 timer, 14 minutter og 22 sekunder, hvilket lige præcis ikke rakte til personlig rekord.

Vinderen af løbet blev kenyanske Geoffrey Kirui foran Tamirat Tola fra Ethiopien og Alphonce Felix Simbu fra Tanzania.

Vindertiden lød på 2 timer, 8 minutter og 27 sekunder.

Britiske Callum Hawkins formåede også at levere et flot resultat, da det på hjemmebanen i London blev til en fjerdeplads og personlig rekord.

Danske Abdi Ulad arbejdede sig langsomt op gennem feltet i løbet af søndagens løb, og efter halvdelen af løbet lå han nummer 28. Herefter bevægede han sig yderligere fremad og lå i top-20 efter 30 kilometer.

På de sidste godt ti kilometer var danskeren fortsat godt kørende, og han formåede altså at løbe sig helt op på en fornem 13.-plads.

