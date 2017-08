Liniger: Lad atletik-VM være et bump på vejen

Af Af Henrik Liniger

Den danske indsats ved VM i atletik må betegnes som en lille skuffelse. Men også en skuffelse, som i virkeligheden begyndte i ugerne op til VM.

Da de fire i den danske trup blev udtaget i juni, håbede sportschef Piotr Haczek, at det danske hold til London kunne vokse sig større i løbet af juli. Det lykkedes ikke, og deri ligger den virkelige skuffelse.

Læs også: Atletikforbund: VM var okay – til EM tager vi medaljer

Det er ærgerligt, at dansk atletik ikke – i en tid med flere gode navne i eliten - formår at få flere med til VM. Med et så lille hold, som tilfældet blev, vil hver enkelts præstation – positiv eller negativ – stå tydeligere frem.

Sara Slotts klasse er intakt

Størst er skuffelsen for Sara Slott Petersen, som ikke nåede finalen på 400 meter hæk. Heldigvis virker det til, at hun hurtigt kommer sig over nedturen. Og det skal den danske OL-sølvvinder også.

Hækkeløb er en tricky disciplin, og at hun, trods en stor fejl i semifinalen, alligevel kun var få hundrededele fra en finaleplads, vidner om, at både formen og hurtigheden er intakt. Men hvor er det ærgerligt, at hun ikke skal kæmpe om medaljer.

Læs også: Dritkul! Ung nordmand vinder overraskende VM-guld

Anna Emilie Møller betalte dyre lærepenge i kulde og regn på 3000 meter forhindring og skal også nok rejse sig hurtigt. Det var de danske mænd, der leverede bedst:

Ole Hesselbjerg satte personlig rekord og var tæt på forhindrings-finalen, som han må være klar til ved EM næste år. Og ved samme EM må Abdi Ulad – efter sin fine 13. plads ved VM – efterhånden nævnes blandt medaljekandidaterne.

EM 2018 skal give dansk succes

Netop EM i Berlin næste sommer er nu det store mål for dansk atletik.

Dels skal de danske hold være langt større end til VM, og dels skal der også finalepladser – og måske medaljer – på bordet. Talentmassen er til det, og netop derfor er det ærgerligt for dansk atletik af tage lidt uforløst hjem fra London.

Imens vi venter på EM, kan vi skæve til Norge, som i Karsten Warholm har fået en ægte stjerne. Ikke noget med at være med for at lære.

Læs også: VIDEO Anna Emilie Møller misser finaleplads

Han løber bare fra dem alle sammen og har givet norsk atletik et kæmpe boost med sin guldmedalje på 400 meter hæk.

Sådan et talent har Danmark ikke, og sådan et boost fik danskerne ikke i London.

Men mindre kan også gøre det, og et succesfuldt EM om et år vil gøre, at dette VM i historiens lys forhåbentlig blot vil fremstå som et bump på vejen frem mod en række gode danske atletiksæsoner.