Sara Slott efter skuffelsen: Det er ikke verdens undergang

Af Aleksandar Josevski og Mikkel Bartholdy Olsen

Skuffelsen var tydelig hos Sara Slott Petersen i aftes. Hun var dybt rystet og var uforstående over for, hvordan det kunne ske.

Det, Sara Slott var skuffet over, var, at hun missede en finaleplads i 400 meter hækkeløb ved VM i atletik i London, da hun kun blev nummer fem i semifinalen.

Læs også: Skuffet og rystet Slott: Det er aldrig sket før

Den danske sølvvinder fra OL i Rio virkede så skuffet, at spekulationerne om et muligt karrierestop tog til. Men det afviser Sara Slott dagen derpå over for DR.

- Det er ikke verdens undergang. Det var træls, men jeg bliver stadig nummer ni, så der er stadig noget komme efter. Det er jo ikke et generelt problem, og jeg tror aldrig, det kommer til at ske igen, siger Sara Slott.

- Jeg er jo ikke blevet en dårligere atlet og bestemt ikke et dårligere menneske, jeg har bare lavet en enkelt fejl på det værst tænkelige tidspunkt. Og nu er jeg kommet videre, siger hun og fortsætter:

Læs også: VIDEO Sara Slott misser finale med et mulehår

- Nu skal jeg træne, og der er et par Diamond League-konkurrencer, som jeg føler mig motiveret til. Det kunne også have været modsat i forhold motivation, sådan at det hele kunne være lige meget, siger Sara Slott.

- Sådan er det heldigvis ikke. Nu føler jeg mig motiveret til at vise, at dét, der skete ikke var mig, det er ikke mit niveau, og det er ikke den atlet, jeg er, siger hun og slår fast, at hun er klar til at forsvare sit EM-guld næste år i Berlin.

- Det har ikke ændret på noget i forhold til at forsvare mit EM-guld til næste år. Så holder det mig heller ikke mere vågen om natten, siger hun.

Kortere skridt

Sara Slott Petersen har sammen med sin træner brugt natten til at fundere over, hvad der gik galt. Og det handlede om, at hun simpelthen lagde for hårdt ud.

- Jeg løb simpelthen for hurtigt i starten, og når jeg gør det, løber jeg med kortere skridt. Jeg ved jo godt, at jeg skal løbe med lange skridt ved første hæk, for at det hele skal passe. Det svære ved hækkeløb er, at skridtene skal passe på centimeteren samtidig med, at man skal løbe om kap.

Læs også: VIDEO Sara Slott: Jeg bør komme i VM-finalen

- Når jeg først er begyndt at lave små skridt, så er det for sent og så opdager jeg det først oppe i hovedet, lige inden det sker, og så skal jeg finde en alternativ plan, jeg ikke har.

- For folk, der aldrig har prøvet det svarer det til at være til eksamen i dansk, dengang man skulle skrive i hånden og få at vide, at man skal skrive med den anden hånd og også på tid, siger hun.

Læs også: Atleter ramt af madforgiftning på VM-hotel

- Man kan sagtens stave og holde på blyanten, men det bliver ikke pænt og effektivt, og det skaber store frustrationer. Lige præcis sådan var det for meget i går, siger Sara Slott, der kommer med denne meddelelse til dem, der skrev til hende i går efter skuffelsen:

- Til alle dem, der skrev til mig i går om, at det skal man bare kunne: Det kan jeg også godt.