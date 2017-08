Skuffet og rystet Slott: Det er aldrig sket før

Det var en chokeret Sara Slott Petersen, der kom forbi pressen ved VM i London. Få minutter før var Sara Slott kommer i mål i sin semifinale efter et skuffende løb, hvor danskeren blev nummer fire. En fejl tidligt i de 400 meter hækkeløb blev udslagsgivende for danskeren.

- Jeg kikser min første hæk på det forkerte ben. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det er aldrig sket før. Allerede der ved jeg, at løbet er kørt. Jeg prøver så alt, hvad jeg kan, men det koster alt for mange kræfter at rette op på det. Jeg er bare så skuffet, siger Sara Slott Petersen til DR.

- Jeg må indrømme, jeg er dybt rystet. Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig. Jeg ved slet, hvad der gik galt. Det sker nogle gange, tror jeg. Jeg ved det ikke.

