Onsdag aften jagtede den danske mellemdistanceløber, Anna Emilie Møller, en plads i finalen i 3000 meter forhindringsløb ved VM i atletik i London. De tre bedste fra hver af de tre heats sikrede sig en direkte plads i finalen, mens de seks hurtigste løbere derudover også gik videre.

Anna Emilie Møller var ikke i nærheden af en top tre-plads i sit heat, og dermed blev det et spørgsmål om tiden for den danske løber. Her havde hun desværre ikke fart nok i benene.

Med tiden 9.44,12 rakte det ikke til en plads blandt de 15, der gik i finalen. Det var også 12 sekunder langsommere end hendes personlige rekord, der samtidig er dansk rekord. Den lyder på 9.32,68.

