Af Morten Top

I mere end en uge har planetens bedste atleter henrykket os ved VM i atletik i London. Med fantastiske præstationer er publikum og seere blevet underholdt, rekorder er blevet slået, og Usain Bolt har fået taget afsked med sine fans.

Undervejs ved mesterskab i London har det dog til tider silet ned i stride strømme, og så kan det være svært at holde humøret højt. Her kommer pindsvinet Hero ind i billedet. Den officielle maskot ved VM har nemlig gjort sit for, at publikum ikke har skullet kede sig.

