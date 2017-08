Af Morten Top og Mikkel Bartholdy Olsen

Det er ikke mere end to år siden, Anna Emilie Møller løb sit første 3000 meters forhindringsløb, men hun har allerede været til OL, slået den danske rekord og vundet U23-EM. Det er i sandhed gået stærkt for 20-årige Møller.

- Det har været nogle andre oplevelser, jeg har haft. Det har ikke bare været de der underdog-oplevelser, som jeg havde inden Rio, men det har været fedt, siger Anna Emilie Møller, der pludselig oplever at blive genkendt af folk i dagligdagen.

- Hvis jeg er i et supermarked, eller hvis jeg er på arbejde – jeg sælger om sommeren jordbær for min mosters gård – der oplever jeg nogle gange, at folk genkender mig og siger ’er det ikke dig, der er løberen?’ Det er meget sjovt, jeg er jo stadigvæk mig, som jeg altid har været.

Personlig rekord er målet

Onsdag gælder det så VM i London, hvor Anna Emilie Møller skal i aktion i sit indledende heat på 3000 meter forhindringsløb, og målet er klart:

- Det er en personlig rekord, og så må vi se, hvor langt det rækker, siger Anna Emilie Møller.

Det danske atletikhåb jagter sin personlige rekord på 9.32,68. Hun løber indledende heat onsdag aften klokken 20.23. Du kan se VM i atletik direkte på DR3, og vi sender allerede fra klokken 20.00.