Af Helena Melin

Ikke nok med at franske Kévin Mayer ligger i spidsen efter de første fem discipliner i tikamp ved VM i atletik, så formåede han også at slå to personlige rekorder under fredagens konkurrencer.

25-årige Mayer startede godt på 100 meter og sluttede godt på 400 meter og satte altså personlige rekorder på begge discipliner - og så var det, han præsterede midt i mellem, altså heller ikke helt skidt.

Tikamp Kæmpes over to dage og består af følgende discipliner:

100 meter løb, længdespring, kuglestød,

højdespring, 400 meter løb, 110 meter hæk,

diskoskast, stangspring, spydkast og 1500 meter løb.



Således ligger franskmanden, der på forhånd var spået som en af guldfavoritterne, nummer et på listen med 4478 points, mens hans nærmeste forfølger, tyske Kai Kazmirek, har 4421 points efter halvdelen af discplinerne.

Se eller gense Mayers præstationer fredag i videoen øverst i artiklen.

Kongekampen fortsætter lørdag kl. 11.00 og kan ses på DR3, hvor vi sender atletik det meste af dagen.