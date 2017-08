Af Malte Nørgaard

Den franske europamester Yohann Diniz måtte gå en omvej, før han kunne lade sig hylde som vinder af mændenes 50 kilometer kapgang.

Fire kilometer ude på ruten valgte Diniz at gå alene i front, så han ikke kom alt for langt bagud, da han måtte dreje fra ruten 20 minutter efter starten for at komme på toilet.

Den franske verdensrekordholder kom dog hurtigt tilbage i feltet og tre timer senere kunne han gå i mål som den første i tiden tre timer, 33 minutter og 11 sekunder.

Hos kvinderne vandt Ines Henriques i tiden fire timer, 5 minutter og 56 sekunder.

Henriques leverede samtidig den første verdensrekord ved dette VM.

Herunder kan du se Ines Henriques gå i mål. Øverst kan du se videoen med Yohann Diniz.