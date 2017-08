Forleden sluttede den danske maratonløber, Abdi Hakin Ulad, på en flot 13.-plads ved VM i atletik i London. Ser man udelukkende på europæiske løbere, blev han nummer tre, og dermed ser det lovende ud for EM i atletik næste sommer.

Forud for det netop overståede VM i atletik har Abdi Ulad været på træningslejr i Kenya, hvor målet især har været at træne løb i tyndere luftlag i de afrikanske bjerge. Det skulle gerne gøre Ulad til en bedre løber.

Læs også: VIDEO Danske Abdi Ulad imponerer i Londons gader

- Det, at man er i højderne, gør, at man i sidste ende prøver at stimulere kroppen til at producere flere røde blodceller, og har man flere røde blodceller ved havniveau, så har man på papiret også en bedre kapacitet til at transportere ilt ud til muskler, og så løber man som regel lidt hurtigere, siger Peter Møller Christensen, der er sportsfysiolog ved Team Danmark.

Ambitioner hos den danske løber fejler heller ingenting, og han har blikket rettet mod en topplacering ved EM i atletik næste sommer.

- En top-fem ville være fantastisk, men jeg er også sikker på, at hvis alt klapper, så er det ikke umuligt at ende i top-tre, siger Abdi Ulad til DR.