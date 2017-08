Det er ikke hver dag, man ser atleter løbe forkert på løbebanen på et atletikstadion. Det var ikke desto mindre, hvad der skete fredag aften ved VM i atletik i London.

Den kenyanske forhindringsløber, Beatrice Chepkoech, må have været godt og grundigt i sine egne tanker, for ved en af passagerne ved banens vandgrav, fortsatte kenyaneren simpelthen bare lige ud af den ovale løbebane.

Hun opdagede dog hurtigt fejlen, skyndte sig at løbe lidt tilbage og fik passeret igennem vandet, som reglerne foreskriver. Beatrice Chepkoech endte med at blive nummer fire – otte sekunder efter vinderen. Hvem ved, måske kunne hun have vundet?

