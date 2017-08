Isaac Makwala fra Botswana er klar til VM-finalen i 200 meter. Det står klart, efter at han onsdag aften sluttede på andenpladsen i sit semifinaleheat. Det havde han bestemt ikke troet for bare få dage siden.

På grund af maveproblemer og en sygemelding måtte han nemlig tidligere ved VM melde fra til 400 meter-løbet, og efter den beslutning fik han af arrangørerne ikke lov til at stille op i 200 meter, da der mandag blev løbet indledende heats.

Siden valgte det botswanske atletikforbund dog at indgive en klage, og onsdag valgte VM-arrangørerne så at omstøde afgørelsen. Derfor måtte han onsdag aften løbe et indledende heat ganske alene foran et jublende stadion i London.

Alene foran alle tilskuerne lykkedes det Isaac Makwala at kvalificere sig til semifinalen, og få timer senere gjorde han så arbejdet færdigt ved at sikre sig en finaleplads. Til stor glæde for publikum.