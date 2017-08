Af Helena Melin

Der er nok mange af atleterne ved VM i atletik, der vågner op med et blåt mærke eller to onsdag morgen. Regnen faldt nemlig over Det olympiske stadion i London i stride strømme og førte til flere uheld.

Blandt andet måtte favoritten Shaunae Miller-Ubido give op i finalen på kvindernes 400 meter, og hun endte uden medalje, selvom hun førte indtil ganske få meter før målstregen. Umiddelbart lignede det en skade til bahamaneren, men kulden og regnen kan også have spillet en rolle.

På mændenes 5000 meter kom amerikanske Paul Chelimo også helt ned at ligge efter et styrt, men formåede at kæmpe sig op på en ottendeplads.

Mændenes hammerslag var også en historie for sig selv, da mange af atleterne gled efter at have kastet.

Se eller gense nogle af de uheldige episoder fra tirsdagens discipliner i videoen øverst i artiklen.

Husk, at du kan se VM i atletik torsdag fra kl. 19.25 på DR3.