Af Morten Top og Mikkel Bartholdy Olsen

Det største danske navn ved VM i atletik, Sara Slott Petersen, løb sig mandag videre fra de indledende heats i 400 meter hækkeløb. Tirsdag aften står den så på semifinale i disciplinen, og hvis tingene klapper, bør det blive til en dansk finaleplads.

- Jeg skal steppe op fra i går, men det tror jeg også kommer helt automatisk. Det var første konkurrence nærmest i en måned med en masse usikkerheder. Nu har jeg nogle meget tydelige fokuspunkter for, hvad jeg skal ændre. Hvis jeg løber op til mit bedste, bør jeg komme videre. Vi er fire, der kæmper om de to bedste pladser. De andre prøver også at ramme deres bedste form, men jeg bør komme videre, det synes jeg.

- Det er et heat, hvor jeg kan gøre mig gældende, hvis jeg løber op til mit bedste. Spørgsmålet er, om jeg gør det, men det er det, det altid går ud på. Gør jeg det, er det et fint heat, siger Sara Slott Petersen til DR.

30-årige Sara Slott Petersen vandt sidste år guld ved EM i atletik samt sølv ved OL i Rio. Ved seneste VM blev det til en fjerdeplads i finalen i 400 meter hæk.

Hun løber semifinale ved VM tirsdag aften klokken 21.45. DR3 sender direkte fra VM allerede fra klokken 20.15.