Af Morten Top

Det blev ikke til det VM, Sara Slott Petersen og de danske atletikfans havde håbet på. Den danske atlet skuffede i VM-semifinalen tirsdag aften, hvor hun måtte nøjes med en femteplads i 400 meter hækkeløb. En efterfølgende diskvalifikation af en anden løber betød dog, at Slott endte med at få en fjerdeplads, og dermed var det et spørgsmål om tiderne i de øvrige heats.

Sara Slott kom i mål i sin semifinale i tiden 55,45, men da britiske Eilidh Doyle løb sin semifinale i tiden 55,33 snuppede hun den ottende og sidste finaleplads for snuden af danskeren. Sølle 12 hundrededel af et sekund.