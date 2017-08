Af Jens Andersen

Ved VM i atletik spidser kampen om pladserne i mændenes tikamp til. Lørdag skal atleterne ud i de sidste fem discipliner, hvor der afsluttes med 1500 m.

Først på dagen er dog lige nogle hække, der skal forceres. Her præsenterede serbiske Mihal Dudas publikum på det olympiske stadion i London for en noget speciel stil, da han gik under en hæk i stedet for at springe over.

Serberen var allerede i ubalance, så der var nok tale om en kreativ nødløsning i kampens hede.

Du kan se Dudas gå under hækken i klippet øverst.

Tikampen føres af franske Kevin Mayer, der ligner et godt bud på afløseren for Ashton Eaton, der efter at have domineret tikampen i en årrække har trukket se tilbage.

Herunder kan du se Kevin Mayers præstationer i fredagens fem discipliner.