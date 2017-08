VIDEO Tyrker overtager Bolts trone

Af Helena Melin

Det blev tyrkiske Ramil Guliyev, der overtager pladsen som verdensmester på 200 meter-distancen efter mange år med massiv Usain Bolt-dominans.

Det blev en hæsblæsende afslutning, hvor Guliev overhalede sydamerikanske Wayde van Niekerik få meter før målstregen og kom altså først over i tiden 20.09.

Læs også: VIDEO Usain Bolt fik bronze i sin sidste 100 meter-finale ved VM

Der var drama for alle pengene efter løbet, for det var kun en tusindedel af et sekund, der skilte Guliyevs to nærmeste forfølgere, Wayde van Niekerk og Jereem Richards ad, men det faldt ud til van Niekerks fordel, så Richards måtte nøjes med bronze.

Læs også: VIDEO London jubler: Makwala løber sig i VM-finalen

Isaac Makwala, der blev heftigt tiljublet af publikum efter at have løbet sig alene i semifinalen, måtte nøjes med sjettepladsen.