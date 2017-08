VM-profil er rasende over udelukkelse: Jeg er ikke syg

Den botswanske løber Isaac Makwala er både gået glip af 200 meter-løbet og 400 meter-finalen ved VM i atletik i London.

En maveinfluenza, som flere VM-atleter er blevet ramt af, har holdt Isaac Makwala ude af løbene, hvor han ellers var spået gode medaljechancer.

Spørger man løberen selv, så har han dog været klar til at løbe.

- Jeg kom til stadion i dag (tirsdag, red.) og var klar til at løbe. Men jeg gik direkte i en fælde og blev nægtet adgang til stadion, siger han i en besked på Facebook ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg har kæmpet for at få sandheden frem. Jeg fastholder, at jeg ikke er syg, og at jeg ikke er blevet undersøgt af en læge, siger han.

Og chefen i Botswanas Atletikforbund, Falcon Sedimo, forstår heller ikke, at Isaac Makwala ikke kunne deltage i tirsdagens 400 meter-finale.

Han mener ikke, at den botswanske stjerne har været syg under VM.

- Det er bare en generel opfattelse på grund af sygdomsudbruddet. Han har kun et enkelt af symptomerne, siger Falcon Sedimo til BBC ifølge Reuters.

- Der har ikke været nogen formel kommunikation fra Det Internationale Atletikforbund (IAAF) overhovedet. Vi fandt ud af, at han var udelukket, gennem medierne, og han er helt knust, lyder det.

Smitsom sygdom

Ifølge IAAF fandt læger en "smitsom sygdom" hos Isaac Makwala i forbindelse med en undersøgelse foretaget mandag.

- Holdlægen, holdlederen og holdets fysioterapeut blev efter undersøgelsen informeret om, at atleten skulle i karantæne i 48 timer, og at han derfor ville gå glip af 400 meter-finalen, lød det i en udtalelse fra IAAF.

Isaac Makwala fra Botswana var spået til at være en af de største udfordrere til sydafrikanske Wayde van Niekerk, der tirsdag aften i suveræn stil vandt VM-guld på 400 meter.

