Ærlig Axelsen: Simpelthen for ringe

Kvartfinaleexit. Det blev resultatet for hjemmebanefavoritten Viktor Axelsen i Denmark Open. Den populære fynbo måtte forlade turneringen efter 14-21, 22-20 og 21-7 mod indiske Kidambi Srikanth.

En stor skuffelse for verdensmesteren, som det fynske badmintonpublikum nok havde regnet med ville gå hele vejen i turneringen.

- Der er mange, der håber og forventer, at jeg vinder. Specielt når jeg spiller herhjemme i Odense. Det skal jeg kunne håndtere. Det synes, jeg egentlig også, jeg gør. Det var ikke på grund af presset, jeg tabte, siger Viktor Axelsen, der virkede ramt efter at have tabt et tæt andet sæt.

- Det var en kombination af flere ting. Jeg var ikke god nok i anden sæt og specielt ikke i tredje da, men jeg skulle have lukket den i andet sæt, hvis jeg skulle have vundet den. Og så spiller han altså en god kamp. Sådan er det. Han fortjente at vinde i dag, siger Viktor Axelsen, der efter nederlaget ikke er i humør til at stå og finde på alverdens underlige forklaringer på sit overraskende nederlag.

- Jeg har ingen andre undskyldninger. Det var bare for dårligt, siger Viktor Axelsen.

- Jeg prøvede at hive mig selv op i tredje sæt, men det lykkedes ikke og så blev det bare dårligt. Det var simpelthen for dårligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det. Det var simpelthen bare for ringe. Det må jeg jo lære af, men jeg skulle have vundet det andet sæt.