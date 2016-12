Axelsen er nu nummer tre i verden: Det er fedt

Af Johan Haarløv

Viktor Axelsen rykkede i dag op på tredjepladsen på verdensranglisten i badminton.

- Det er fedt at slutte året af med en god placering på verdensranglisten, siger Axelsen.

Axelsen rykker frem fra fjerdepladsen efter at han i sidste uge vandt sæsonfinalen i Dubai. Den højere placering betyder, at han nu kan undgå nummer verdensranglistens nummer 1 og 2 helt frem til en semifinale.

Jan Ø. er nu nummer to

Også danske Jan Ø. Jørgensen er rykket en plads frem på verdensranglisten. Han ligger nu nummer to i verden. To af verdens tre bedste badmintonspillere er altså nu danske.

- Det er fedt, at så lille et land kan være så langt fremme på verdensranglisten. Og det er et tegn på, at det vi gør herhjemme, er det rigtige.

- Så hvis vi bliver ved med at klø på, så tror jeg på, at der kommer mange gode resultater i fremtiden – det vil jeg i hvert fald gøre mit til, siger Axelsen.

Verdensranglistens nummer et er Lee Chong Wei fra Malaysia.