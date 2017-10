Axelsen går kold mod inder og ryger ud af Denmark Open

Viktor Axelsen er færdig ved den danske badmintonturnering Denmark Open efter et nederlag i fredagens kvartfinale.

Indiske Kidambi Srikanth overraskede verdensmesteren og er klar til semifinalen efter en sejr på 14-21, 22-20, 21-7 over Axelsen.

Den danske verdensetter kom ellers flyvende fra start. Inderen kom under pres, og Axelsen holdt tempoet højt ved hurtigt at gøre klar til serv efter hver duel. Det resulterede i en føring på 8-3 efter fem minutters spil.

Læs også: Dansk toppar udgår fra Denmark Open med skade

Kidambi Srikanth fik en smule mere gang i sin smash, der begyndte at ramme indenfor linjerne, og kom bedre med i kampen.

Men Axelsen gav aldrig slip og havde efter et par kvikke aktioner ved nettet syv sætbolde.

Danskeren skulle kun bruge to, før sættet blev sikret, efter at en langsom gengivelse viste, at en indisk smash endte udenfor banen.

I andet sæt endte inderens bolde inde på banen, men det gjorde Axelsens ikke.

Alligevel trak Kidambi Srikanth aldrig fra, og kort før pausen kunne danskeren udligne og i duellen efter bringe sig foran 11-10.

Resten af sættet var lige så tæt, og de to spillere gav hinanden kamp til stregen. Det var de små marginaler, og det var næsten uundgåeligt, at sættet skulle ud i en meget tæt afgørelse.

Her var inderen skarpest, og kampen måtte ud i tre sæt.

Sat på plads

Kidambi Srikanth startede tredje sæt, som han sluttede andet, i kontrol og med en føring på to-tre point.

Især inderens stiksmash var klinet til linjerne, og det var svært for Axelsen at dæmme op for.

Læs også: VIDEO Dramatisk sejr sender Boe og Mogensen i kvartfinalen

Kidambi Srikanth kom foran 11-4, og der skulle lidt af et dansk comeback til, hvis hjemmebanefavoritten skulle i semifinalen.

Efter pausen gik alt galt for Axelsen, der virkede låst og ikke kunne holde boldene på banen.

Efter endnu en dansk bold i nettet havde Srikanth pludselig hele 14 matchbolde. Dem skulle inderen kun bruge to af, og danskerens nedtur var total.

/ritzau/