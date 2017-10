Axelsens overmand triumferer i Odense

Indiske Kidambi Srikanth vandt søndag finalen i den danske badmintonturnering Denmark Open i overbevisende stil med en sejr på 21-10, 21-5 over Lee Hyun Il fra Korea.

Inderen slog Viktor Axelsen ud af turneringen i kvartfinalen, da han vandt i tre sæt over verdensetteren.

Hos kvinderne var det thailandske Ratchanok Intanon, der kunne løfte trofæet efter sejr på 14-21, 21-15, 21-19 over japanske Akane Yamaguchi.

Asiatisk dominans

Mændenes doublefinale blev vundet i tre sæt af det kinesiske par Cheng Liu og Nan Zhang over indoneserne Kevin Sukamuljo og Gideon Fernaldi, mens det hos kvinderne var Lee So Hee og Seung Chan Shin, der vandt i to sæt over japanerne Shiho Tanaka og Koharu Yonemoto.

Mixeddoublefinalen blev vundet af Chun Man Tang og Ying Suet Tse fra Hong Kong. Parret slog kineserne Siwei Zheng og Chen Qingchen i tre sæt.

Ingen danskere nåede til finalerne i Super Series Premier-turneringen på dansk grund.

Der var fire danske optrædener i kvartfinalerne, én dansk deltagelse i semifinalerne og nul danskere i søndagens finaler.

/ritzau/