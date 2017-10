Axelsens VM-guld får badmintonkomet til at drømme stort

Da Anders Antonsen i august rejste til Skotland for at spille sit første verdensmesterskab, var VM-guldet langt væk.

Den 20-årige ketsjer-komet var seedet som nummer 14 og røg ud i ottendedelsfinalen til indiske Kidambi Srikanth.

Men selv om der ikke var metal med hjem i kufferten, har turneringen alligevel fået Antonsen til at drømme stort.

Træningskammeraten Viktor Axelsen gik nemlig hele vejen og vandt guld, og det har givet unge Antonsen troen på, at det også kan lade sig gøre for ham en dag.

- Det er blevet mere normalt at være verdensmester. Det er ikke sket for en dansker i 20 år, og når det så sker for en som Viktor, der går rundt i blandt os, så virker det ikke længere som en fantasiverden, eller noget der kun sker ude i Asien.

- Det kan lade sig gøre, med det vi laver i træningen, så rent mentalt har det givet et boost at se ham vinde guld. Det er vildt motiverende og inspirerende. Et verdensmesterskab er på en måde ikke så langt væk, siger Antonsen.

Lært meget af VM

Med to vundne kampe til VM levede Antonsen op til sin seedning. Den 20-årige aarhusianer føler dog, at han efterlod noget på banen.

- Der var nogle ting, som jeg gjorde godt. Min første kamp var besværlig. Det var mit første VM, og jeg kunne godt mærke, at jeg var lidt mere nervøs end normalt.

- I den kamp jeg tabte, fik jeg ikke vist, hvad jeg kan. Men alt i alt var det en god oplevelse, og der var mange ting i processen op til og undervejs, som jeg kan tage med videre.

- Blandt andet hvor meget det kræver rent fysisk, siger Antonsen.

Glad landstræner

Landstræner Kenneth Jonassen er godt tilfreds med det unge badmintonhåbs første VM.

- Men det er ærgerligt, at han ikke ramte sit topniveau, i den kamp han tabte. Han virkede til at være lidt for meget oppe at køre og fik sig selv spillet ud af kampen, siger Jonassen.

Ifølge ham gælder det for Antonsen om at finde frem til sin egen måde at spille på.

- Han har udviklet sig meget de sidste 12-18 måneder. Nu skal han til at finde ud af, hvordan han skal spille og håndtere det, modstanderne kommer med, fordi de ved efterhånden, hvad han står for, siger Jonassen.

I denne uge gælder det den største turnering på dansk jord, Denmark Open i Odense.

Antonsen var sidste år med for første gang, hvor det blev til en plads i kvartfinalen.

Den 20-årige dansker har i år fået en svær lodtrækning og kan allerede i anden runde møde sydkoreanske Son Wan Ho, der ligger nummer to på verdensranglisten.

Han skal i første runde onsdag møde japaneren Kenta Nishimoto.

