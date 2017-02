DM-kometen: Jeg er helt høj

Af Jens Andersen og Henrik Fallesen

Blot 19 år gammel og dansk mester i badminton - og det endda efter finalesejr over verdensstjernen Jan Ø. Jørgensen.

Anders Antonsen er det næste store navn i dansk badminton, men at det allerede i år skulle blive til et dansk mesterskab, det havde den unge århusianer ikke regnet med.

- Hvis jeg skal være 100 procent ærlig, så havde jeg måske ikke helt regnet med det. Én ting er, at jeg siger, at jeg vil vinde, men at gøre det, det er virkelig, virkelig fedt. Jan er sindsygt god og en fed person, så jeg var glad for vores kamp derinde i dag, og jeg håber, at publikum nød den, siger Anders Antonsen, der er særligt glad for, at sejren kom i hus på hjemmebane.

- Jeg har drømt om vinde her på hjemmebanen, siden jeg hørte om, at det skulle afholdes her tre år i streg. Så tænkte jeg, at det kunne være fedt, hvis jeg kunne nå at vinde en af dem. Nu gjorde jeg det, siger Anders Antonsen.

Tog favoritten på sengen

Jan Ø. Jørgensen følte efter kampen, at han ikke fik ramt sit højeste niveau, men Anders Antonsen synes nu nok, han i løbet af kampen kunne mærke Jørgensens klasse.

- Jeg kommer godt ud fra start og tager måske Jan en lille smule på sengen. Jeg vinder første sæt, men så får han vist, hvor god han er i anden sæt, hvor han kører mig over i det meste af tiden. Men på en eller anden måde får jeg hængt i og så kom der en lille åbning i anden sæt, hvor jeg slog til, siger Anders Antonsen, der vandt med cifrene 21-15, 19-21, 21-18.

- Jeg er helt høj og synes, det kører fantastisk.

Resultater fra DM i badminton, afviklet i Aarhus:

Herresingle, finale:

Anders Antonsen-Jan Ø. Jørgensen, 21-15, 19-21, 21-18.

Damesingle, finale:

Mette Poulsen-Line Kjærsfeldt, 21-13, 21-16.

Herredouble, finale:

Frederik Colberg/Rasmus Fladberg-Mathias Christiansen/David Daugaard, 21-19, 13-21, 21-14.

Damedouble, finale:

Maiken Fruergaard Sørensen/Sara Thygesen-Alexandra Bøje/Lena Grebak, 21-11, 21-16.