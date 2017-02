Double-finalister vil drille favoritterne

De har kun været doublemakkere i et halvt år, men lørdag spillede Frederik Colberg og Rasmus Fladberg sig i finalen ved DM i badminton. Her venter David Daugaard og Mathias Christiansen, der overraskede lørdag ved at slå Mads Colding og Mads Pieler, og de giver dem favoritværdigheden.

- Vi spillede sidst mod David og Mathias i oktober i Holland, hvor vi tabte i tre sæt. Så mon ikke de er favoritter. De ligger trods alt højt på verdensranglisten og har spillet utrolig godt i denne sæson. Men vi vil gøre, hvad vi kan for at drille dem, siger Frederik Colberg til DR.

- Vi startede i august, og har egentlig været rimelig stabile i Challenge-turneringerne. Vi har vundet en og været i to finaler. Men det er stadig tidligt at fremhæve os som de helt nye. Vi vil gøre vores til, at det bliver vi. Det her er et skridt på vejen, siger Colberg.

Finalerne ved DM i badminton kan følges direkte på TV 2 Sport fra klokken 12.30.