Favoritdouble taber overraskende DM-semifinalen

Af Morten Top

Badmintonstjernerne har meldt fra på stribe ved DM i disse dage. Blandt andre har Mathias Boe og Carsten Mogensen valgt ikke at stille op på grund af mental og fysisk træthed. Derfor lå favoritværdigheden i herredouble hos Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding.

De to spillede lørdag semifinale mod David Daugaard og Mathias Christiansen, og her blev det overraskende til et nederlag for Pieler og Conrad. Med cifrene 21-17, 21-18 vandt Daugaard og Christiansen nemlig i to sæt og kan dermed glæde sig til søndagens finale.

I finalen venter Frederik Colberg og Rasmus Fladberg, der vandt deres semifinale 21-13, 21-16 over Kasper Antonsen og Lasse Mølhede. Du kan ses finalen på TV 2 Sport klokken 12.25 søndag.