Herredouble slår japanere og er i Super Series-finale

Den danske herredouble bestående af Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding er i finalen ved Super Series-turneringen i Hongkong.

Det danske par vandt lørdag semifinalen mod japanerne Takuto Inoue og Yuki Kaneko i tre sæt med cifrene 20-22, 22-20 21-15.

Både første og andet sæt var en tæt affære, hvor parrene skiftevis tog føringen. Japanerne var dog stærke på de afgørende bolde i første sæt, som parret vandt 22-20.

Danskerne var i andet sæt stort set foran hele tiden, indtil stillingen var 18-18. Det danske par misbrugte en sætbold ved stillingen 20-19, men på den anden sætbold vandt parret sættet 22-20.

Møder måske Boe/Mogensens overmænd

Det lod til at knække japanerne, der i dele af tredje sæt lignede et par, der var ved at løbe tør for kræfter. Takuto Inoue og Yuki Kaneko kom hurtigt foran, men efter stillingen 4-4 tog danskerne styringen.

Med blandt andet en stime på fem danske point i træk endte de to gange Mads med at føre 16-7. Selv om japanerne fik halet lidt ind, var der aldrig spænding om sættets udfald.

I finalen venter der potentielt et møde med verdens bedste herredouble, indoneserne Marcus Gideon og Kevin Sukamuljo.

Indoneserne, som i sidste uge slog Mathias Boe og Carsten Mogensen i finalen i China Open, spiller semifinale senere lørdag i Hongkong.

