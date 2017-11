Lilletåen stritter imod: Skade tvinger Axelsen til afbud i Hongkong

En infektion i lilletåen holder Viktor Axelsen ude af denne uges Superseries-turnering i Hongkong.

Verdensetteren i badminton har forsøgt at behandle tåen siden søndagens finalenederlag til Chen Long i Super Series Premier-turneringen China Open.

Men uden held.

Axelsen forklarer på Instagram, at han var rejst til Hongkong for at spille, men ikke nåede at blive klar til kampen i første runde mod Kazumasa Sakai fra Hongkong.

- Hej gutter. Ikke gode nyheder her fra Hongkong da jeg ikke er i stand til at spille i aften på grund af en infektion i min højre lilletå, skriver Axelsen.

- Jeg har forsøgt at behandle den siden finalen i China Open, men det er umuligt for mig at have min fod i en sko uden at forårsage for meget smerte og gøre det værre.

- Forhåbentlig kan jeg komme over det og forberede mig godt til sæsonfinalerne i Dubai. Jeg er selvfølgelig meget skuffet, da jeg havde set frem til at spille i Hongkong i år, fortæller han.

Natten til onsdag dansk tid har flere andre danskere spillet i første runde i Hong Kong Open.

Blandt andre Anders Antonsen vandt i herresingle 21-18, 21-10 over Jen Hao Hsu fra Taiwan.

I damesingle tabte Mette Poulsen knebent med 19-21, 21-23 til inderen Saina Nehwal.

Også herredoublen med Mathias Christiansen og David Daugaard er ude efter nederlag på 19-21, 16-21 til japanerne Takuro Hoki og Yugo Kobayashi.

Bedre gik det for damedoublen med Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen, som vandt 21-13, 21-16 over Nga Ting Yeung og Tsz Yau Ng fra Hongkong.

/ritzau/