Nedtur i Denmark Open: Sidste danske medaljehåb er ude

Den danske herredouble med Mathias Boe og Carsten Mogensen er færdig ved badmintonturneringen Denmark Open efter et nederlag lørdag i semifinalen til Liu Cheng og Zhang Nan fra Kina.

Dermed er der ikke flere danskere tilbage i turneringen. I går blev verdensmesteren Viktor Axelsen slået ud og Kamilla Rytter juhl og Christinna Pedersen trak sig.

De to kinesere, der vandt verdensmesterskabet i august, trak det længste strå med en sejr i tre sæt på 21-18, 18-21, 21-13.

Der var fra start lagt op til en tæt kamp. De to par var ude i lange dueller og fulgtes ad på pointtavlen.

Kineserne havde marginalerne på deres side og kunne gå til den indlagte pause med en føring på 11-10.

Efter et par fejldømte danske server begyndte Boe og Mogensen at vise frustrationer. Det udnyttede kineserne til at udbygge forspringet.

Det danske par hang på, men efter flot spil, hvor danskerne blev presset i bund, stod Liu og Zhang med fem sætbolde. Efter en dansk servefejl på den fjerde gik første sæt til kineserne.

I andet sæt kom Boe og Mogensen bedst fra start, godt hjulpet på vej af et par kinesiske fejl.

Iskolde dansk makkerpar

Dem lavede danskerne desværre også et par stykker af, og kineserne kunne derfor gå til pausen midt i sættet foran 11-10 efter et langsomt, men stædigt comeback.

Stædige var danskerne også, og de bragte sig efter flere lange dueller foran 16-14. Kineserne fik kort efter udlignet til 16-16 i en tæt afslutning.

Her var de garvede danskere iskolde og fik sig spillet frem til tre sætbolde med et par gode smash. Efter to af dem skulle kampen ud i et sidste og afgørende sæt.

Kineserne fik den bedste start og kom foran 6-1 efter et par danske missere. Efter en netruller var forskellen stadig fem point i kinesisk favør, da de to par skiftede banehalvdel midt i sættet.

Den føring satte Liu og Cheng ikke over styr. Tværtimod.

Kineserne bragede afsted og stod til sidst med hele ti matchbolde. Dem skulle de bruge fire af, før sejren kom i hus, og danskerne blev sendt ud.

