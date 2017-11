Ny dansk mixeddouble er i anden finale på en uge

Mixeddoublen Mathias Christiansen og Christinna Pedersen er kun en sejr fra at sikre duoens første store triumf sammen.

Lørdag spillede de to danske badmintonspillere sig i finalen Super Series-turneringen Hong Kong Open ved at besejre japanerne Takuro Hoki og Sayaka Hirota med 21-15, 22-20 i semifinalen.

Første sæt virkede forholdsvis overkommeligt at vinde for de to danskere, mens der var mere modvind i andet sæt. Nede 13-16 fik danskerne kæmpet sig op på lige og siden foran 19-16, før japanerne igen kom på pointtavlen.

Christiansen og Pedersen fik i første omgang spillet sig frem til to matchbolde, men begge blev afværget. Tredje gang var lykkens gang, da Christinna Pedersen fik presset japanerne til at sende fjerbolden i nettet.

I søndagens finale er der mulighed for revanche mod kineserne Siwei Zheng og Yaqiong Huang. I sidste weekend var det netop den kinesiske duo, som forhindrede Christiansen og Pedersen i at vinde China Open.

Dengang vandt kineserne 21-15, 21-11.

Rykket op på verdensranglisten

Med sidste uges finaleplads gik danskerne fra en beskeden plads som nummer 118 på verdensranglisten frem til nummer 69. Uanset udfaldet af søndagens finalerevanche vil duoen tage endnu et spring op ad ranglisten.

I mange år var Christinna Pedersen en del af verdenseliten sammen med Joachim Fischer Nielsen, men parret blev splittet op 31. august af Badminton Danmark.

Forbundet satser på, at Christiansen og Pedersen kan levere et stort resultat ved OL i 2020.

Den danske herredouble bestående af Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding er i finalen ved Super Series-turneringen i Hongkong.

Det danske par vandt lørdag semifinalen mod japanerne Takuto Inoue og Yuki Kaneko i tre sæt med cifrene 20-22, 22-20 21-15.

Både første og andet sæt var en tæt affære, hvor parrene skiftevis tog føringen. Japanerne var dog stærke på de afgørende bolde i første sæt, som parret vandt 22-20.

Danskerne var i andet sæt stort set foran hele tiden, indtil stillingen var 18-18. Det danske par misbrugte en sætbold ved stillingen 20-19, men på den anden sætbold vandt parret sættet 22-20.

Det lod til at knække japanerne, der i dele af tredje sæt lignede et par, der var ved at løbe tør for kræfter. Takuto Inoue og Yuki Kaneko kom hurtigt foran, men efter stillingen 4-4 tog danskerne styringen.

Med blandt andet en stime på fem danske point i træk endte de to gange Mads med at føre 16-7. Selv om japanerne fik halet lidt ind, var der aldrig spænding om sættets udfald.

I finalen venter verdens bedste herredouble, indoneserne Marcus Gideon og Kevin Sukamuljo.

Indoneserne, som i sidste uge slog Mathias Boe og Carsten Mogensen i finalen i China Open, vandt i sin semifinale i tre sæt over et kinesisk par.

