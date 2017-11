Nyt dansk par fortsætter storspil: Klar til semifinalen i Hong Kong

Den relativt nysammensatte mixeddouble med Christinna Pedersen og Mathias Christiansen fortsætter det gode spil og er klar til semifinalen ved Super Series-turneringen Hong Kong Open.

Det blev en realitet efter en kvartfinalesejr på 21-19, 21-17 over det taiwanesiske par Min Chun Liao og Hsiao Huan Chen.

I første sæt fulgtes de to par ad det meste af vejen, og de skiftedes til at føre, men det endte med, at det var danskerne, der trak det længste strå med en 21-19-sejr.

I andet sæt var det danske par flere gange bagud med to point, inden slutspurten blev sat ind ved stillingen 15-15.

Danskerne tog tre point i streg, og på trods af at modstanderne forsøgte at svare igen, så vandt Christinna Pedersen og Mathias Christiansen sættet 21-17. De er nu klar til semifinalen.

Det går godt for det nye danske par, der i sidste weekend spillede sig i finalen ved China Open. Der blev det dog til et nederlag til et par fra Kina.

I semifinalen venter enten et par fra Singapore eller fra Japan.

Tidligere fredag vandt Anders Antonsen 21-15, 21-13 over Kazumasa Sakai fra Japan, og danskeren er dermed klar til semifinalen, hvor kinesiske Chen Long venter.

Fredag skal også den danske herredouble bestående af Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding i aktion, når de skal forsøge at gå videre til semifinalerne på bekostning af et par fra Taiwan.

/ritzau/