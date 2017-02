Semifinale-brag i fare: Vittinghus håber på et mirakel ved DM

Badmintonspilleren Hans Kristian Vittinghus er formentlig færdig ved DM, selv om han tidligere fredag vandt sin kvartfinale i turneringen.

Vittinghus pådrog sig en lårskade undervejs i kampen mod Rasmus Messerschmidt, men spillede videre og vandt kampen 21-18, 21-19.

Nu står han til at møde verdensranglistens nummer to, Jan Ø. Jørgensen, i noget af et imødeset semifinale-opgør. Men Vittinghus regner ikke med at kunne stille op.

- Det var ikke behageligt at spille de sidste bolde, og jeg frygter lidt, at det er en lille fiber, jeg har fået. Jeg havde smerter, hver gang jeg skulle tage et skridt. Så det ser ikke godt ud. Jeg kan ikke spille, sådan som mit ben har det nu. Der er nok ti procents chance for, at jeg kan stille op, siger Vittinghus, der håber på, at en god nattesøvn og behandling kan gøre underværker.

- Det er trods alt en lille chance for, at jeg kan blive klar, så jeg vil ikke afvise det helt.

Læs også: Skadet Axelsen færdig ved DM: Det er pisse irriterende

Tidligere fredag måtte også Viktor Axelsen - verdens nummer tre - trække sig fra turneringen.

Det skete forud for kvartfinalen som følge af en ledbåndsskade, som han pådrog sig i torsdagens sejr over Rasmus Gemke.

Mens de tre bedste herresingle stillede til start i turneringen, har flere andre rækker været præget af afbud fra store navne.

Læs også: Danske europamestre rejser til EM uden verdens nummer to

Carsten Mogensen og Mathias Boe er ikke med i herredouble, mens Christinna Pedersen misser damedouble med Kamilla Rytter Juhl og mixeddouble med Joachim Fischer Pedersen.

Doublerne meldte afbud, inden turneringen gik i gang.

/ritzau/