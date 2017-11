Sikrede sig VM-bronze i dag: Nu er målet PL i 2020

Lige for tiden er der verdensmesterskaber i para-badminton på programmet i det sydkoreanske by Ulsan.

Og ved formiddagens kvartfinaler var den eneste tilbageværende dansker Cathrine Rosengren, der her skulle møde hollandske Megan Hollander.

Den kamp gik smertefrit for danskeren, der bookede semifinale-billetten efter at have vundet 21-10, 21-9.

Og med adgangen til semifinalen havde Rosengren allerede sikret sig en bronzemedalje.

Mere blev det desværre ikke til, for efter en tæt kamp i semifinalen, tabte danskeren til japanske Ayako Suzuki med cifrene 24-22, 21-17 i en intens kamp.

- Det var en nervepirrende kamp. Jeg havde en god føring i andet sæt, men det var en hård kamp. Der skulle tænkes hele tiden. Men det var en god oplevelse og der var god opbakning hele vejen, siger Cathrine Rosengren, der er stolt af sin bronzemedalje.

- Jeg havde regnet med en medalje, da jeg tog herhen. Men den pulje jeg endte med at få, var rimelig hård. Så jeg vidste godt, at der var risiko for, at jeg kunne tabe alle kampene i puljen. Så jeg er stolt over, at jeg kæmpede mig videre til semifinalen og endte med en medalje, siger hun.

Nu sigter badminton-paraspilleren, der har en nerveskade i armen, der gør, at hun ikke kan strække den helt, mod para-OL.

- Næste mål er de paralympiske lege i 2020, som jeg skal træne op til. Det gælder om at komme så højt op på verdensranglisten som muligt, så det bliver nemmere at kvalificere sig til det, siger hun.