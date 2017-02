Skadet Axelsen færdig ved DM: Det er pisse irriterende

Af Arnela Muminovic

Viktor Axelsen får ikke mulighed for at kalde sig Danmarks bedste badmintonspiller i år.

OL-bronzevinderen kom galt afsted med sin venstre fod i gårsdagens kamp mod Rasmus Gemke. Og selvom han fik gang i fodtøjet igen efter en kort pause og kunne sikre sig sejren efter tre sæt, måtte han dagen efter sande, at foden ikke havde det optimalt.

Derfor stiller han ikke op til sin kvartfinalekamp fredag aften mod David Kim Kristensen.

- Det er pisse irriterende at måtte melde afbud. Nu var jeg kommet godt i gang, og så er det en ting som dette, der skal stoppe én. Det er irriterende. Jeg har haft nogle gode uger til træning, og det ville have været et godt afbræk med nogle kampe, men sådan skulle det ikke gå, siger Axelsen.

Mandag skal den danske badminton-stjerne scannes for at undersøge omfanget af skaden.

- Foden er øm, men jeg kan godt gå på den, så jeg tror ikke, det er noget, som holder mig ude i flere måneder. Men jeg må afvente og se, hvad scanningen viser, siger badminton-profilen.

Ifølge Team Danmarks fysioterapeut Michael Ries har Axelsen højst sandsynligt beskadiget et ledbånd i foden.

- Vi kender ikke det fulde omfang af skaden endnu, men der er risiko for en endnu mere alvorlig skade, hvis han spiller videre på foden, siger Ries til badmintonforbundets hjemmeside.

Dermed stryger David Kim Kristensen direkte videre til semifinalen, hvor han møder Anders Antonsen, der også har nået blandt de fire bedste uden at spille sin kvartfinale.

I den modsatte halvdel møder Jan Ø. Jørgensen Emil Holst, mens Hans-Kristian Vittinghus tørner sammen med Rasmus Messerschmidt.