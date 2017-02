Alle der har spillet bare lidt badminton ved, at det ikke kun handler om at få fart i bolden, men kan man blande det med en god gang præcision, så kan man komme langt. Det er den danske doublespiller Mads Pieler Kolding et af de bedste eksempler på.

Han fik nemlig i januar-måned målt det hårdeste smash i verden med en fart på 426 km/t, og han tror faktisk, at det kan blive endnu hårdere.

Læs også: Mads Pieler Kolding laver verdens hårdeste smash

- Jeg tror, at jeg i en kampsituation kan få den over 435. Måske 440, siger Mads Pieler Kolding.

Danskeren spiller double sammen med Mads Conrad-Petersen, og de skal sammen forsøge at vinde det danske mesterskab, der begynder i morgen.

Læs også: Varme danske doubler vinder finaler i Indien

- Jeg vil sige, at det er det største våben. Især i vores doublekonstellation hvor Conrad er foran og jeg nede bagfra, der skal holde trykket. Så det er en kæmpe stor styrke, vi har og frygtet af mange, siger Mads Pieler Kolding.

Deres største konkurrenter om DM-guldet stiller ikke til start. Det er Mathias Boe og Carsten Mogensen, da sidstnævnte føler, at han har brug for hvile.