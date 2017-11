Basket-talent stod i skyggen af udlændinge: Kvittede liga-klub midt i sæsonen

Af Casper Helweg Christiansen og Johan Haarløv Mail Twitter Facebook

En kamp i Randers blev dråben for Filip Rajovic.

Han havde fået under et minut på banen for sin klub Team Fog Næstved, hvor han i fire år havde kæmpet for at bryde igennem.

Blot en måned tidligere var han gået til klubbens ledelse for at sætte hårdt mod hårdt. Han ville have mere spilletid, for han følte, at talentet berettigede til mere end de få minutter, han blot blev tildelt i hver kamp.

Men hans opråb blev ikke hørt. Minutterne på banen gik især til klubbens i alt syv udlændinge.

- Jeg fik egentlig ikke nogen konkret forklaring på, hvorfor jeg ikke fik mere spilletid, siger Filip Rajovic og uddyber:

- Jeg synes, jeg var god nok. Jeg blev til træning sat op mod de gode spillere på holdet, og jeg leverede.

Han besluttede at forlade klubben midt i sæsonen.

Han var træt af at have brugt tre timer hver dag på at pendle fra Falkonergårdens gymnasium til Næstved for at træne og tilbage igen – vel at mærke uden at høste nogen form for frugter i klubbens ligakampe.

- Det var meget frustrerende. Især fordi jeg lagde så meget tid i det – jeg prioriterede det rigtig højt – ens karakter i skolen blev lavere, og socialt havde det også omkostninger, og når det så ikke bliver belønnet, som man føler, det burde, bliver man arrig, fortæller Filip Rajovic.

Dermed blev nu 20-årige Rajovic endnu en i rækken af danske talenter, der endte med at stå i skyggen af basketligaens mange udenlandske spillere.

Bænk i stedet for springbræt

Fire år før fulgte han med træneren Bogdan Karaicic fra Hørsholm, hvor Filip allerede som 15-årig blev hevet op og træne med senior ligaholdet, til Team Fog Næstved.

Han var allerede ungdomslandsholdsspiller og var fuld af forhåbning om at skiftet kunne blive springbrættet til en karriere i udlandet. Men gennembruddet kom ikke.

Filip Rajovic mener selv, at hans niveau burde have kaster mere spilletid af sig i tiden hos Team Fog Næstved.

Fra bænken kunne han se klubbens mange udlændinge løbe med spilletiden. Udlændinge, som modsat Filip, blev betalt for at spille i Team Fog Næstved.

ANTAL UDLÆNDINGE I LIGAKLUBBERNE Team Fog Næstved: 7 Bakken Bears: 6 Wolfpack: 6 Horsens IC: 5 Stevnsgade Supermen: 5 Randers Cimbria: 4 Hørsholm 79'ers: 3 Svendborg Rabbits: 3

- Det giver god mening, at hvis du betaler en spiller, men så sætter ham på bænken, så er det jo spild af penge. Derfor gav det ikke mening at spille mig frem for dem.

- Det er den eneste måde, det giver mening for mig i mit hoved, for jeg havde ellers niveauet. Det er den sørgelige sandhed, siger Filip Rajovic.

Tilbage på sporet

Beslutningen om at forlade Team Fog Næstved midt i sidste sæson og træde et lille skridt ned og fortsætte karrieren i lidt mindre bemidlede Stevnsgade har igen givet Filip Rajovic mod på livet som basketballspiller.

- Det kan godt være, at jeg lige nu ikke spiller for den bedste klub, men jeg står stadig overfor de bedste spillere i Danmark. Vi møder jo Bakken og Horsens og det har gjort, at jeg har rykket mig.

- Jeg har fået min glæde og motivation tilbage – noget jeg virkelig har længtes efter. Der skulle egentlig ikke så meget til – bare lidt tillid. Det er dejligt at mærke, at trænerne, medspillerne og klubben stoler på mig, fortsætter Filip Rajovic.

Ambitionerne er til meget mere end at spille på et bundhold i den danske basketliga, men det er det ikke noget, som den 198 centimeter høje forward fokuserer på lige nu.

- Jeg er kun 20 år og har fremtiden foran mig. Jeg vil på et tidspunkt gerne ud i Europa og spille i en af de lidt større ligaer. Jeg har mine ambitioner og mine mål, men lige nu er det ikke noget der haster, slutter Filip Rajovic.