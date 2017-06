Golden State viser igen stor styrke i amerikanske NBA-finaler

Cleveland Cavaliers skulle natten til mandag dansk tid forsøge at bringe balance i regnskabet mod Golden State Warriors i finaleserien i verdens bedste basketball-liga, NBA, efter at have tabt det første opgør.

Men Stephen Curry, Kevin Durant og Klay Thompson, der tilsammen udgør en skræmmende offensiv hos Golden State, viste sig igen at være for stor en mundfuld, og Cleveland måtte se sig slået 113-132.

Dermed fører Golden State nu 2-0 i finaleserien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Kevin Durant scorede 33 point og noterede 13 rebounds, mens Stephen Curry præsterede en såkaldt tripledouble med 32 point, ti rebounds og 11 assister.

Golden State Warriors havde atter cheftræner Steve Kerr på sidelinjen, efter at han på grund af helbredsmæssige årsager har overladt opgaven til assistenttræneren i de seneste 11 kampe.

LeBron James var atter toneangivende for Cleveland Cavaliers med 29 point, 11 rebounds og 14 assister.

Kevin Love scorede 27 point for Cleveland, mens Kyrie Irving bidrog med 19 af slagsen.

De næste to kampe i finaleserien skal spilles i Cleveland onsdag og fredag amerikansk tid.

/ritzau/