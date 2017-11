Masser af udlændinge i basketligaen: Danske talenter lider

Af Casper Helweg Christiansen og Johan Haarløv Mail Twitter Facebook

Antallet af udlændinge i de danske basketligaklubber er mere end fordoblet de seneste 15 år.

I 2002 var der i gennemsnit 2,2 udenlandske spillere i hver klub i mændenes liga, mens tallet i dag er helt oppe på 4,9.

Denne udvikling giver alvorlige panderynker hos Dansk Basketball Forbund (DBBF), da de mange udlændinge er med til at begrænse spilletiden til de danske talenter.

- Det er i mine øjne uden tvivl et problem i forhold til at skabe danske profiler. Både i forhold til vores unge talenter, men også for ligaen som produkt.

- Skellet mellem at være et ungt dansk talent og til at kunne slå igennem i ligaen er blevet større. Det tager flere år at slå igennem og der er mange, der ikke har tålmodigheden til det.

Gennemsnitligt antal udlændinge i klubberne i mændenes basketliga: 2002: 2,2 2008: 4,5 2012: 4,6 2017: 4,9

- Ansvaret ligger både hos klubberne og hos os i forbundet. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi tager en god dialog med klubberne om, hvad vi kan stille op, så vi bedre kan hjælpe de talenter der er i overgangsfasen, lyder det fra Steen Guido, der er Sportschef i DBBF.

I de otte klubber i mændenes liga er der lige nu 39 spillere med et fremmed pas på kontrakt, hvilket giver et snit på 4,9 udlændinge pr. klub. Et højt tal set i lyset af, at basketball er en sport, hvor et hold kun har fem spillere på banen af gangen.

Næstved topper

Hele fem af ligaens otte klubber har fem eller flere udenlandske spillere på kontrakt.

Team Fog Næstved topper listen over antallet af udlændinge i klubben med syv - skarpt forfulgt af Bakken Bears og Wolfpack, der begge har seks udenlandske spillere på kontrakt.

Antal udlændinge i ligaklubberne Team Fog Næstved: 7 Bakken Bears: 6 Wolfpack: 6 Horsens IC: 5 Stevnsgade Supermen: 5 Randers Cimbria: 4 Hørsholm 79'ers: 3 Svendborg Rabbits: 3

Hørsholm 79'ers og Svendborg Rabbits ligger i bunden af denne liste med tre udlændinge hver.

Som følge af EU-domstolens afgørelse i den såkaldte Bosman-sag i 1995 - hvor det blev blandt andet blev afgjort, at idrætsforbund officielt ikke længere kunne begrænse antallet af EU-spillere i en given klub – blev det nu pludselig muligt for de danske basketballklubber at tilknytte så mange EU-borgere som ønsket.

Det samme gælder nu for spillere fra Afrika, Caribien, Stillehavslandene og dele af Mellemøsten. Dette blev indført i dansk basketball på baggrund af en politisk aftale indgået i 2003. Aftalen har fået navn efter Benins største by Cotonou - stedet hvor den blev indgået.

Eneste restriktion i forhold til ansættelse af udlændinge i de danske basketklubber gælder derfor stort set kun for nord- , syd- og mellemamerikanske spillere. Her er loftet lige nu på tre spillere pr. klub.

Spørgsmål om pris

En af de ligaklubber der har mere end en håndfuld udenlandske spillere på kontrakt er Wolfpack. Københavner-klubben der spiller sine hjemmekampe i Herlev eller Ballerup har en trup bestående af blandt andet to litauere, to amerikanere, en montenegriner og en brasilianer.

Grunden til at man hos Wolfpack har valgt at satse udenlandsk i stedet for at benytte sig af danske spillere er, at det simpelthen bedre kan betale sig - i hvert fald på kort sigt.

Truppen i Wolfpack består af seks udlændinge og ni danskere.

- Der er stor konkurrence om de danske spillere, for der er ikke så mange på niveau i forhold til, hvad man kan få, når vi snakker europæiske spillere. Det er bare økonomisk tungt at hente en dansk spiller, lyder det fra Tommy Nielsen, der er sportsdirektør i ligaklubben Wolfpack.

Får man mere for pengene ved at hente en udlænding?

- Ja, i hvert fald som niveauet er lige nu, fortsætter Tommy Nielsen.

Og Wolfpack-sportsdirektøren er ikke i tvivl om, at en udenlandsk spiller lige nu virker bedst i ligaen på den korte bane, men det er ikke udlændigene, som der er mest perspektiv i.

- Jeg tror, at alle klubber vil give mig ret i, at der er mere perspektiv i at have danske danske spillere. Det giver flere tilskuere og en tydeligere identitet, uddyber Tommy Nielsen.

Ud af de 33 nationer der sender hold afsted til de europæiske turneringer, er Danmark og Estland de to eneste, som ikke har begrænsninger på antallet af udlændinge.

