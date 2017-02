Ny basketchef: Nu skal vi have danskere i NBA

Danmarks Basketball Forbund (DBBF) har onsdag forfremmet talentchef Steen Guido til en rolle som sportschef. Det oplyser DBBF i en pressemeddelelse.

Den nye sportschef har store ambitioner på det danske landsholds vegne.

- Det skal være en fast ambition, at vores landshold deltager i de internationale slutrunder, og det er noget, vi kommer til at fokusere meget på de kommende år.

- En vigtig præmis for et succesfuldt landshold er et godt samarbejde med en velfungerende liga. Jeg ser derfor frem til en god dialog med både herre- og dameligaen i fremtiden.

- Generelt er det vigtigt, at vi får alle klubber til at føle ejerskab for alle vores landshold, og det vil vi gøre ved at inddrage så meget, vi kan, siger den nye sportschef.

Dansk i NBA

Steen Guido håber, at forbundet kan skaffe flere penge til basketballudviklingen i Danmark ved øget kommercialisering.

Desuden har han en forventning om, at Danmark også snart får en spiller i NBA, verdens bedste basketliga.

- Vi har skabt en organisation, der laver talentudvikling på meget højt niveau, og i de kommende år skal vi for alvor se resultaterne af det.

- Vi vil sammen med klubberne levere spillere på højeste internationale niveau, og det er blandt andet vores mål, at vi inden for en kort årrække får den første spiller i NBA, siger Steen Guide.

Han var ansat i rollen som talentchef i tre år inden forfremmelsen.

/ritzau/