Udlændingekvoter – ja, tak: Basketligaklub vil beskytte de danske talenter

Af Casper Helweg Christiansen og Johan Haarløv

I 2007 blev Bakken Bears danske mestre i basketball med kun en udlænding i truppen.

Sådan ser den aarhusianske klubs spillersammensætning dog langt fra ud nu, da de forsvarende danske mestre i øjeblikket har hele seks udenlandske spillere på kontrakt.

Dette flugter fint med den generelle udvikling i antallet af udlændinge i den bedste mandlige basketball-liga, hvor antallet er mere end fordoblet over de sidste 15 år - fra 2,2 i snit pr. klub i 2002 til 4,9 i 2017.

Der er ingen tvivl om, at der kommer flere og flere udlændinge - sådan har det jo været de sidste 20 år. Der er nødt til at ske et eller andet. Michael Piloz, Bakken Bears

Så selv om klubben selv har seks udlændinge i truppen, frygter man hos Bakken Bears, at det kan løbe løbsk med antallet af udenlandske spillere i klubberne - til skade for udviklingen af de danske talenter.

- Vi synes, at det er rigtig godt med inspiration udefra, men vi synes også, der bør være et eller andet antal danskere spillere i alle klubber, lyder det fra Michael Piloz, der er sportsdirektør i Bakken Bears.

Derfor foreslår Aarhus-klubben, at man i den danske liga indfører de samme regler, som også gælder i de europæiske klubturneringer.

Her er det nemlig kun tilladt at stille med seks udlændinge i kamptruppen, da man har krav om, at seks af de maksimalt 12 spillere skal være 'home grown'.

ANTAL UDLÆNDINGE I LIGAKLUBBERNE Team Fog Næstved: 7 Bakken Bears: 6 Wolfpack: 6 Horsens IC: 5 Stevnsgade Supermen: 5 Randers Cimbria: 4 Hørsholm 79'ers: 3 Svendborg Rabbits: 3

- Hvis der kun er udlændinge i ligaen, får vi ikke udviklet de danske spillere, lyder den simple forklaring fra Bakken Bears-sportsdirektøren.

Kun Danmark og Estland har ikke kvoter

Lige nu siger reglerne i Danmark, at der ikke er et loft på antallet af spillere fra EU-lande. Det samme gælder for spillere omfattet EØS- og Cotonou-aftalerne.

Dermed er det stort set kun en klubs antal af spillere fra Nord-,Syd- og Mellemamerika, der er begrænsninger på herhjemme. Hver klub må nemlig maksimalt have tre spillere fra lande, der ikke er med i EU/EØS eller indbefattet af Cotonou-aftalen.

Michael Piloz fra Bakken Bears håber, at DBBF snarest vil være med til at indføre begrænsninger på antallet af udenlandske spillere i kamptrupperne.

Listen over EU-/EØS- og Cotonou-lande kan ses nederst i dette link.

EU/EØS/COTONOU EU-spillere: Med EU-domstolens afgørelse i den såkaldte Bosman-sag i 1995 blev blandt andet blev afgjort, at idrætsforbund officielt ikke længere kunne begrænse antallet af EU-spillere i en given klub. Det accepteres dog, at forbund laver regler om minimumskrav til antallet af lokale spillere. EØS-spillere: Den europæiske økonomiske samarbejdsaftale (EØS) er lavet mellem EU-landene og en række europæiske ikke-EU-lande. For spillere fra disse lande gælder i Danmark samme regler som for spillere fra EU-lande. Cotonou-spillere: Spillere fra lande omfattet af Cotonou-aftalen. Aftalen indbefatter bl.a. økonomisk samarbejde mellem EU-medlemmer og lande fra Afrika, Caribien og Stillehavsområdet. Aftalen har navn efter byen Cotonou i Benin, hvor den blev indgået. Spillere fra disse lande stilles i den danske liga på lige fod med spillere fra EU-lande.

Danmark er sammen med Estland ene om ikke at have et krav om hjemliga spillere i kamptrupperne i de nationale ligaer, hvis man kigger på de 33 nationer, hvis hold deltager i de europæiske klubturneringer.

Forbund har tidligere trukket støtte til forslag

Bakken Bears stillede oprindeligt et forslag til ændringer af reglerne for brug af udenlandske spillere i juni i år, men endte med at skrinlægge det kort inden den såkaldte basketrigsdag d. 10. juni, da Danmarks Basketball Forbund (DBBF) trak sin støtte til forslaget.

Årsagen til dette var, at man hos DBBF ikke syntes, at forslaget om begrænsninger i antallet af udlændinge kunne stå alene. Og den holdning har man stadigvæk hos forbundet.

- Jeg vil ikke kaste mig ud i at begrænse antallet af udlændinge, uden at der også følger noget andet med.

- I Tyskland har man set, at man først har fået gang i talentudviklingen, efter at man har lavet regler om, at alle klubber skulle lave et professionelt setup omkring deres U19-hold. Der startede man også med kun at have en regel omkring antallet af udlændinge uden at der skete noget, lyder forklaringen fra Steen Guido, der er sportschef i DBBF.

Eneste mulighed for at vende udvikling

Hos Bakken Bears er man af den holdning, at forslaget om begrænsninger i antallet af udlændinge i klubberne sagtens kan stå alene. Og sker der ikke snart noget, frygter man for, om man i fremtiden vil være i stand til at skabe kommende danske basketballprofiler.

- Der er ingen tvivl om, at der kommer flere og flere udlændinge - sådan har det jo været de sidste 20 år.

- Der er nødt til at ske et eller andet. Ellers er vi på vej ud over afgrunden i forhold til talentarbejdet, slutter Michael Piloz fra Bakken Bears.

