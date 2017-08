Alberto Contador indstiller karrieren efter Vueltaen

For cykelstjernen Alberto Contador (Trek) kører den aktive karriere på de allersidste dampe.

Den dobbelte Tour de France-vinder har besluttet at stille cyklen i garagen, når etapeløbet Vuelta a España slutter 10. september. Det oplyser han i en video på Instagram.

Læs også: Magnus Cort skifter til Astana

- Jeg ønsker at informere jer om to ting. Den første er, at jeg kører Vuelta a España fra 19. august, og den anden er, at det bliver mit sidste løb som professionel cykelrytter, siger 34-årige Alberto Contador.

- Jeg siger dette med glæde og uden tristhed. Det er en beslutning, jeg har tænkt godt igennem, og jeg mener ikke, der er et bedre farvel end et løb på hjemmebane i mit hjemland, siger han.

Stor succes

Dermed markerer Vueltaen altså afslutningen for en af de mest succesfulde ryttere siden årtusindskiftet.

Ud over to Tour de France-triumfer tæller Contadors sejrsliste blandt andet to samlede sejre i Giro d'Italia og tre i Vuelta a España.

Læs også: VIDEO Norsk sprinter vinder EM med et mulehår

En dopingsag i 2012 for brug af clenbuterol kostede en to år lang karantæne og slettede yderligere en Tour de France- og en Giro d'Italia-sejr fra det imponerende cv.

Contadors professionelle karriere startede i 2003 på det daværende Once-hold, der siden kom til at hedde Liberty Seguros.

Siden kørte han for Discovery Channel og Astana, inden Bjarne Riis i 2011 hentede ham til sit hold, der på det tidspunkt hed Saxo Bank-Sungard.

Læs også: Casper Pedersen tager Danmarks fjerde EM-guld i cykling

Her blev han i seks år - i begyndelsen med pæn succes, men mod slutningen var hans samarbejde med den nye holdejer, Oleg Tinkov, mildt sagt anspændt.

Op til denne sæson underskrev Contador en aftale med Trek og var holdets kaptajn i Tour de France tidligere på sommeren. Her blev det til en samlet niendeplads.

/ritzau/