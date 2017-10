Dansk bjergrytter fastholder andenplads i Tyrkiet

Den danske cykelrytter Jesper Hansen (Astana) er kun en enkelt etape fra at notere sig for et af karrierens bedste resultater.

Før sidste etape er Astana-rytteren på en samlet andenplads i Tour of Turkey, og der er kun 12 sekunder op til førende Diego Ulissi (UAE Emirates).

Læs også: Dansk bjergrytter kører sig ind i topstriden i Tyrkiet

Tour of Turkey rangerer på World Tour-niveau og er dermed i cykelsportens øverste kategori. En samlet top-3-placering vil således indbringe Hansen en god mængde point til verdensranglisten.

På lørdagens etape fra Selcuk til Izmir kørte danskeren sikkert og koncentrerede sig om at forsvare sin andenplads.

Den flade afslutning var heller ikke Hansens livret, og som ventet blev det opgør mellem de hurtigste sprintere.

Bomstærk Bennett

Sam Bennett (Bora) viste sig igen som løbets hurtigste mand, da han for fjerde gang kørte først over stregen. Ahmet Örken fra det tyrkiske landshold blev nummer to, mens Simone Consonni (UAE Emirates) tog sig af tredjepladsen.

Læs også: Brian Holm fortsætter hos belgisk cykelhold

Jesper Hansen trillede i mål på en 29.-plads og blev noteret for samme tid som vinderen.

Søndagens sidste etape er en 143 kilometer lang strækning omkring Istanbul.

/ritzau/