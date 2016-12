Dansk cykelhold henter amerikansk verdensmester

Af Johan Haarløv

Det danske cykelhold Team Virtu Pro Veloconcept Women har skrevet kontrakt med en verdensmester.

Det drejer sig om den 41-årige verdensmester i enkeltstart Amber Neben.

Amerikanske Neben skifter fra det italienske hold BePink på en et-årig aftale.

- Jeg håber at være med til at udvikle holdet og skabe noget tillid. Jeg vil gøre, hvad jeg kan på og af cyklen for at hjælpe alle til at udvikle sig, så de kommer tættere på deres individuelle mål, mens at holdet også fungerer som en enhed, siger Neben til det danske cykelholds hjemmeside.

Amber Neben bliver den 13. rytter på det danske cykelhold.