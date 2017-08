Danske Cort med helt fremme i hollandsk sprint

Danske Magnus Cort (Orica-Scott) blev torsdag nummer syv på fjerde etape af det hollandske cykelløb BinckBank Tour. Han var med helt fremme, men benene svigtede til sidst.

På mandagens etape blev Cort nummer tre, og onsdag blev han nummer seks.

Vinderen af etapen blev belgiske Edward Theuns (Trek-Segafredo).

Regnvejr påvirkede den 154,2 kilometer lange etape, der bød på flere styrt. Ingen af dagens udbrud kunne holde hjem, og da det var sprinternes sidste chance for en etapesejr, sørgede sprinterholdene for, at feltet kom samlet i mål.

Der blev angrebet ihærdigt på de sidste kilometer, men Theuns stak af på det rigtige tidspunkt, og det lykkedes for belgieren at tage etapesejren på trods af, at Peter Sagan (Bora) og Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) kom hurtigt bagfra.

Sagan, der vandt både mandagens og onsdagens etape, blev nummer fire, og dermed missede han de bonussekunder, som kunne have bragt slovakken i front i det samlede klassement.

Stefan Küng (BMC) fører stadig samlet, og Søren Kragh Andersen (Sunweb) ligger på femtepladsen.

/ritzau/