Fuglsang er Årets Cykelrytter for anden gang

Han leverede det største enkeltresultat i en succesfuld dansk cykelsæson, og nu bliver Jakob Fuglsang også hædret på den hjemlige scene.

Astana-rytteren er ved et arrangement i Ballerup Super Arena udnævnt til Årets Cykelrytter 2017 - en pris han modtager for anden gang i karrieren. Første gang var helt tilbage i 2007.

Udslagsgivende for, at prisen går til den 32-årige silkeborgenser, er de to etapetriumfer og den samlede sejr i Critérium du Dauphiné i juni.

Læs også: Beæret Tour de France-direktør: Historisk at hele Danmark byder på starten

Det franske løb anses for at være det største etapeløb i cykelsportens sæsonkalender, når man ser bort fra de tre grand tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España.

Triumfen i Dauphiné er ikke blot det største danske resultat i år, det er også den mest markante sejr i hele Fuglsangs karriere.

Det er således første gang, han har vundet et løb på World Touren, der er cykelsportens højeste niveau.

Resultatet var tilstrækkeligt til at tage prisen foran fire andre nominerede, der ellers hver især kan se tilbage på et flot år.

Flot felt af kandidater

Ikke mindst Mads Pedersen, som vandt både DM på landevej, PostNord Danmark Rundt og et fransk etapeløb i sin første sæson på storholdet Trek.

Også talentet Mikkel Bjerg imponerede med et suverænt VM-guld på enkeltstart for U23-ryttere. Den blot 18-årige Bjerg vandt også EM-sølv i disciplinen og satte dansk timerekord.

Læs også: Tour de France til Danmark? Kronprinsen og Lars Løkke møder løbsdirektør

Sidste års vinder, Amalie Dideriksen, demonstrerede på ny, at hun tilhører verdenseliten ved blandt andet at vinde VM-bronze på landevej.

Den sidste nominerede, Cecilie Uttrup Ludwig, vandt blandt andet EM-sølv i enkeltstart for U23-ryttere, ligesom hun tog den samlede sejr i World Tours ungdomskonkurrence.

PostNords talentpris er også blevet uddelt. Den gik til juniorverdensmester Julius Johansen.

/ritzau/