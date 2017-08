Magnus Cort skifter til Astana

Det kasakhiske cykelhold Astana er glad for danske ryttere, og nu får det endnu én på lønningslisten.

Magnus Cort skifter nemlig til Astana efter denne sæson, når hans kontrakt med Orica-Scott udløber. Cort har underskrevet en aftale gældende for de kommende to år.

- At komme til Astana er en spændende udfordring, og jeg håber, jeg får chancen for at vise, hvad jeg kan i de store klassikere og - selvfølgelig - hjælpe holdet i grand tours.

- Der er allerede en gruppe af dygtige danske ryttere på holdet, og jeg ser frem til at køre sammen med dem og med resten af holdet i 2018, siger Magnus Cort i en pressemeddelelse fra Astana.

Søndag var han kaptajn på det danske landshold ved EM i Herning, men endte på en skuffende 25.-plads.

Udholdenhed og afslutning

Cort har dog for længst demonstreret sit talent, ikke mindst da han sidste år vandt to etaper i Vuelta a España.

- Astana fortsætter med at forstærke holdet til forårsklassikerne, og jeg er sikker på, at Magnus er en rytter, der kan hjælpe os, siger Astana-manager Alexandre Vinokourov.

- Kombinationen af udholdenhed og en kraftfuld afslutning er en opskrift på succes i klassikerne.

- Derudover beviste Magnus Cort i sidste sæson, at han er i stand til at vinde grand tour-etaper og samtidig støtte sin kaptajn i kampen om en god placering i klassementet, lyder det fra Vinokourov.

Både Michael Valgren, Jakob Fuglsang og Jesper Hansen har kontrakt med Astana i næste sæson, mens det endnu er uklart, hvad der skal ske med holdets fjerde dansker, Matti Breschel, der har kontraktudløb til nytår.

