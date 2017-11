PODCAST Matti Breschel: Jeg har ikke været god nok

Matti Breschel var i en alder af 26 år et af de mest lovende navne på den internationale cykelscene.

Han havde vundet en etape i Vuelta a España, semiklassikeren Dwars dor Vlaanderen, nogle etaper i Post Danmark Rundt og en bronze- og sølvmedalje ved VM i henholdsvis 2008 og 2010.

- Jeg lå jo og baskede de gutter. Jeg var en af de bedste endagsryttere i verden på det tidspunkt, siger Matti Breschel i 14. udgave af DR Sportens podcast, Illustreret Sport, der har besøgt ham i hans kommende hjem lidt uden for Køge.

Der har været en masse uheld, men mest af alt har jeg ikke slået til. Jeg har ikke været god nok til at vinde de helt store cykelløb, som folk håbede på. Matti Breschel, Astana.

Den uheldige rytter

Men styrt og skader kom på tværs lige som karrieren skulle tage fart for Matti Breschel, der ellers havde forladt Bjarne Riis og Saxo Bank for at blive klassiker-kaptajn hos det hollandske storhold, Rabobank.

- Der har været en masse uheld, men mest af alt har jeg ikke slået til. Jeg har ikke været god nok til at vinde de helt store cykelløb, som folk håbede på, siger nu 33-årige Matti Breschel og fortsætter:

- Det var som om, jeg kom ind i en dårlig stime og uheldene haglede ned over mig. Jeg tror, pressen har været god til at give mig et stempel som den uheldige rytter. For sådan ser jeg ikke selv på det. Jeg tænker bare, surt show jeg styrtede igen og så må jeg deale med det og komme tilbage.

Tog for store chancer i feltet

Matti Breschel forsøgte da også gang på gang at komme ovenpå igen.

Men lige som han var på vej tilbage fra en skade og formen tydede på, at han ville kunne sætte sit aftryk, så blev han ofte sat tilbage af endnu et uheld.

Og selvom han ser styrt som en erhvervsrisiko ved cykelsporten, så medgiver han alligevel, at han, i de perioder, ikke traf de rette valg i feltet.

- Jeg tror, at det kommer af, at jeg ikke har været rigtig klar og god nok på dagen. Jeg har taget nogle chancer og prøvet at køre gennem nogle huller, der ikke har været der. Og det gør man som regel, fordi man ikke har motoren. Det er derfor, de allerbedste ryttere stort set aldrig styrter. De har benene til at sidde forrest på viften eller køre frem ude i vinden. Jeg har bare siddet de forkerte steder, siger han.

Matti Breschel fortæller i podcasten også om sit frustrerende år hos kasakhiske Astana og om glæden ved at have landet en aftale fra årsskiftet med EF Education First-Drapac, der sikrer ham endnu en sæson i cykelsportens fineste selskab, World Tour.

